Karabük'te sel tatbikatı gerçekleştirildi

Olası tehlikelere karşı hazırlık...
Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Karabük'te olası sel felaketine yönelik arama-kurtarma tatbikatı yapıldı.
110 PERSONEL GÖREV ALDI
Tatbikatta; AFAD, itfaiye arama kurtarma, Ulusal Medikal Arama Kurtarma (UMKE), Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarından 110 kişiden oluşan ekip katıldı.
MAHSUR KALANLAR KURTARILDI
Safranbolu ilçesine bağlı Kadıbükü Köyü Köprüsü'nde gerçekleştirilen tatbikatta senaryoya göre, meydana gelen sel nedeniyle otomobilde mahsur kalanlar kurtarıldı.
Botla suya inen ekipler, mahsur kalanları kurtarıp, sağlık ekiplerine teslim etti.