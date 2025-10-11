Abone ol: Google News

Karabük'te sel tatbikatı gerçekleştirildi

Kentte gerçekleştirilen tatbikatta olası sel afetine karşı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öncülüğünde 110 personel senaryo gereği selde mahsur kalanları kurtardı.

Yayınlama Tarihi: 11.10.2025 09:47
Olası tehlikelere karşı hazırlık...

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Karabük'te olası sel felaketine yönelik arama-kurtarma tatbikatı yapıldı.

110 PERSONEL GÖREV ALDI

Tatbikatta; AFAD, itfaiye arama kurtarma, Ulusal Medikal Arama Kurtarma (UMKE), Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarından 110 kişiden oluşan ekip katıldı.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Safranbolu ilçesine bağlı Kadıbükü Köyü Köprüsü'nde gerçekleştirilen tatbikatta senaryoya göre, meydana gelen sel nedeniyle otomobilde mahsur kalanlar kurtarıldı.

Botla suya inen ekipler, mahsur kalanları kurtarıp, sağlık ekiplerine teslim etti.

