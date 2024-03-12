Karabük'te sitenin bahçesine araç uçtu: 3 yaralı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın sitenin bahçesine uçması sonucu 3 kişi yaralandı.

İHA

Karabük'te Esentepe Mahallesi Sunduk Caddesi'nde, N.M.K. idaresindeki 78 SH 781 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak sitenin bahçesine uçtu.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada sürücü ile birlikte bulunan E.K. ve H.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)