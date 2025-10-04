Karadeniz’de balıkçılardan küresel Sumud Filosu’na destek

Sinop, Düzce, Artvin, Sakarya, Samsun, Kırklareli, Kocaeli, Bartın, Zonguldak, Kastamonu, Ordu, Giresun ve Rize’de balıkçılar, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Küresel Sumud Filosu’na destek vermek amacıyla denize açıldı. Etkinlikler, Filistin’e Destek Platformu tarafından organize edildi.

SİNOP'TA TEKNE KONVOYU VE BAYRAKLARLA DESTEK

Sinop’ta Demirci Köyü Balıkçı Barınağı’ndan hareket eden tekneler, İskele Meydanı sahiline ulaştı. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar, balıkçıları siren sesleriyle selamladı. Katılımcılar İsrail karşıtı sloganlar attı ve yapılan duaların ardından dağıldı.

DÜZCE'DE "UMUDUN SESİ" FİLOYA SELAM VERDİ

Akçakoca’da düzenlenen etkinlikte, limanda demirleyen balıkçı tekneleri Türk ve Filistin bayraklarıyla süslendi. AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Filistin ve Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, Sumud Filosu’nun uluslararası sularda insani yardım taşıdığını ve dünyanın vicdanına ses olduğunu söyledi.

ARTVİN VE SAKARYA'DA DAYANIŞMA MESAJI

Arhavi ve Karasu’da düzenlenen etkinliklerde tekneler Türk ve Filistin bayraklarıyla süslendi, vatandaşlar limanlarda ellerinde bayraklarla destek verdi. İlim Yayma Cemiyeti Artvin Şube Başkanı Hayati Güneri, Filistin davasının insanlığın davası olduğunu vurguladı. AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, vicdanı olan herkesin Sumud Filosu’nun bir parçası olduğunu belirtti.

SAMSUN VE KIRKLARELİ'NDEN FİLİSTİN'E SLOGANLI DESTEK

Samsun Limanı’nda toplanan balıkçılar, gemi ve teknelere Türk ve Filistin bayrakları astı, denize açılarak filoya selam verdi. Kırklareli Kıyıköy Limanı’nda da tekneler bayraklarla donatıldı, vatandaşlar ellerinde pankart ve bayraklarla destek verdi.

KOCAELİ VE BARTIN'DA İNSANLIK ONURU VURGUSU

Kefken Limanı’nda yapılan etkinlikte Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi ve denize açılan teknelerle Sumud Filosu selamlandı. Bartın’da da tekneler ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla eski iskeleye ulaştı; vatandaşlar İsrail aleyhine sloganlar attı.

ZONGULDAK, KASTAMONU VE ORDU'DA FİLO SELAMLANDI

Kilimli, İnebolu ve Kumbaşı limanlarında tekneler Türk ve Filistin bayraklarıyla donatıldı. Katılımcılar, sloganlar atarak ve dua ederek Gazze’ye destek verdi. Ordu’da Platform Başkanı Olgun Küçük, İsrail’in uluslararası sularda gemilere müdahalesinin insanlığın ortak vicdanına darbe olduğunu vurguladı.

GİRESUN VE RİZE'DEN DAYANIŞMA MESAJI

Giresun’da düzenlenen etkinlikte Filistin için yürüyüş ve pankart gösterileri yapıldı; Giresun Valisi ve milletvekilleri katıldı. Rize’de Gündoğdu Balıkçı Barınağı’nda bir araya gelen denizciler, Küresel Sumud Filosu ve Filistin için dua etti. Fatih Emiroğlu, Sumud Filosu’nun ardından gelecek Özgürlük Filosu’na da destek verileceğini söyledi.

Rize’de, İsrail’in saldırısı sırasında yasa dışı şekilde alıkonulan Rizeli aktivistlere destek verildi. Katılımcılar, Gazze halkının yanında olduklarını vurguladı ve meydanları boş bırakmayacaklarını belirtti.