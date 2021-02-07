Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yasal avlanabilir boy uzunluğu olan 9 santimin altındakilerin oranının artması nedeniyle yasaklanan hamsi avı, 1 aylık aradan sonra ek tedbirlerle yeniden başladı.

Gece yarısından itibaren yasağın kalkmasıyla birlikte, Karadeniz’de balıkçılar ‘vira bismillah’ diyerek yeniden denize açıldı.

TEKNELERDE BAKANLIK GÖREVLİSİ DE OLACAK

Devreye alınan ek tedbirler kapsamında, denize açılmadan önce balıkçılar, il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yazılı beyanda bulundu. Denize açılan av teknelerine ise nezaret etmesi için en az bir görevli verildi.

Görevlilerin nezaretinde avlanan hamsiler, kentlerde belirlenen 2 noktadan karaya çıkarılarak, boy denetiminden sonra balık haline sevklerine izin verilecek. Hamside 9 santimetrenin altında avlanma ise yapılamıyor.

Karadeniz’de hamsi avı yeniden başladı-Video

"PALA MUSTAFA" TEKNESİ İLE AÇILDILAR

Rize’de 1 aydır bekleyişlerini sürdüren ‘Pala Mustafa’ adlı tekne kaptan ve personeli yasağın kalkmasının ardından gece yarısı limandan denize açıldı. Kaptan Mustafa Kuru ve 25 mürettebatı, 30 metrelik tekne ile açıldıkları denizde radarda hamsi sürülerini aradı.

KUTU KUTU HAMSİLERLE DÖNECEĞİZ"

Kaptan Kuru yasağın kalkmasıyla yeniden denize açılmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Gece saatler 00.00’ı gösterdiğinde ‘vira bismillah’ dedik, hamsi avı için denize açıldık. Bugünü bekliyorduk, inşallah bereketle başlarız. Cihazlardan numuneleri görüyoruz. Rize çevresinde bu gece avımızı tamamlamayı hedefliyoruz. Ağımızı saracağız ve inşallah kutu kutu hamsilerle limana döneceğiz" dedi.

TEKNELER YİNE HAMSİYLE DOLDU

Hamsi sürülerinin radarda belirmesi ile harekete geçen balıkçılar, ağları sessizce denize bıraktı. Sürüyü ağın içerisine alan balıkçılar, 1 saatte ağları toplayarak tekneye çekti. Güç gerektiren sürecin ardından, gece boyu birkaç deneme daha yapan balıkçılar, teknelerini hamsi ile doldurdu.