Karadeniz’de kahverengi kokarca alarmı: Tarım alanları tehdit altında

Türkiye’ye 2017 yılında Gürcistan üzerinden giriş yapan kahverengi kokarca (Halyomorpha halys), Karadeniz Bölgesi’nde tarımsal üretimi tehdit etmeye devam ediyor. Özellikle fındık bahçelerinde bitkilerin öz suyunu emerek ürün kaybına yol açan zararlı tür, 300’ün üzerinde bitkiyle beslenebiliyor.

8 YILDIR SÜREN MÜCADELE

Kahverengi kokarca, son sekiz yılda Doğu Karadeniz’den başlayarak ülke genelinde hızla yayıldı. Fındık başta olmak üzere birçok tarım ürününe zarar veren böceğe karşı biyolojik ve kimyasal yöntemlerle eş zamanlı mücadele yürütülüyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğiyle 18 ilçede kapsamlı ilaçlama çalışmaları başlattı. 9 ekipten oluşan 18 kişilik personel, 22 bin noktada kışlak mücadelesi yürüttü ve 1 milyon 400 bin metrekarelik alanı ilaçladı.

22 BİN NOKTADA KIŞLAK İLAÇLAMASI

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Sağır, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi:

Kahverengi kokarca, 2017’de Gürcistan üzerinden Karadeniz’e yayıldı ve kısa sürede 37 ilde etkili hale geldi. Bu zararlı türle amansız bir mücadele gerekiyor. Büyükşehir olarak Tarım İl Müdürlüğü koordinasyonunda 22 bin noktada kışlak mücadelesi yaptık. Yaklaşık 1 milyon 400 bin metrekarelik alan ilaçlandı.

"BU MÜCADELE UZUN SOLUKLU OLACAK"

Sağır, kokarca ile mücadelenin birkaç yılda sonuç alınamayacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

Bu zararlının popülasyonunu bir anda kontrol altına almak mümkün değil. Vatandaşların desteği olmadan başarı sağlanamaz. Ekiplerimiz, ilaçlama sırasında bireysel ve toplu bilgilendirme çalışmaları yapıyor. Herkesin bu seferberliğe katılması gerekiyor.

"TÜRKİYE'NİN EN TEHLİKELİ TARIM ZARARLILARINDAN"

Kahverengi kokarcanın Türkiye’deki en önemli tarımsal tehditlerden biri haline geldiğini ifade eden Sağır, ekim ayı itibarıyla “kışlak mücadelesi” dönemine geçildiğini belirtti:

Hava sıcaklıkları düşünce bu böcekler yapılara sığınmaya başlıyor. Bu nedenle evlerde, depo ve ahırlarda ilaçlama çok önemli. Ayrıca Mayıs-Haziran-Temmuz dönemlerinde bahçelerin ruhsatlı ilaçlarla düzenli olarak ilaçlanması gerekiyor.

Sağır, ayrıca Samuray arısının salımıyla biyolojik mücadelenin de başlatıldığını, ancak etkili sonuçların en az 5 yıl içinde alınabileceğini söyledi.

"HERKES EVİNİN ÖNÜNÜ SÜPÜRSÜN"

Vatandaşların bireysel mücadelesinin de önemine dikkat çeken Sağır, “Bu böcek sadece tarlalara değil, evlere de girerek psikolojik rahatsızlık yaratabiliyor. Tiksinti oluşturuyor. Herkes kendi çevresini temiz tutarsa, bu mücadelede daha hızlı sonuç alınabilir.” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi’nin bu kapsamda 600 litre biyosidal ilaç ve 2 bin 550 feromon tuzak aldığını belirten Sağır, türün hızlı üreme kapasitesine karşı mücadelenin aralıksız süreceğini vurguladı.

"KOKARCA ZARARLISI EN HAYATİ SORUNUMUZ"

Trabzon’un Kavala Mahallesi Muhtarı ve ziraat mühendisi Hasan Fahri Akçay ise, kahverengi kokarcanın bölge halkı için ciddi bir tehdit haline geldiğini söyledi:

Kokarca zararlısı şu anda en hayati sorunumuz. Fındık, sebze ve meyve bahçelerinde büyük kayıplar yaşıyoruz. Bu sorun artık toplumsal bir boyuta ulaştı. Halk ve devlet dayanışmasıyla bu zararlının üstesinden gelmeliyiz.

Akçay, havaların sıcak gitmesi nedeniyle böceklerin yoğun şekilde görülmeye devam ettiğini belirterek, “Sabırla ve ortak mücadeleyle bu sorunu aşacağımıza inanıyorum. Herkes elini taşın altına koymalı.” dedi.