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    Karaman'da ilçe belediye başkanı kaza yaptı: 5 yaralı

    Kazımkarabekir Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu'nun kullandığı otomobil, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca devrilirken, kazada kendisi, 2 gelini ve 2 torunu yaralandı.
    • İHA
    • 24.12.2020 - 03:41
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    Karaman'da ilçe belediye başkanı kaza yaptı: 5 yaralı

    Karaman-Konya karayolunun 10. kilometresinde, Karaman’ın MHP’li Kazımkarabekir İlçe Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu, kendisine ait 52 AAK 809 plakalı özel otomobili ile Karaman’dan ilçeye dönerken, yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca kontrolünü kaybederek devrildi.

    5 KİŞİ YARALANDI

    Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı gören diğer sürücülerin yardımıyla belediye başkanı ve araçta bulunan yakınları ters dönen otomobilden çıkarıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel hastanede tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Karaman da ilçe belediye başkanı kaza yaptı: 5 yaralı #1

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