Karaman’da otomobil ile elektrikli skuter çarpıştı: 2 yaralı
İHA

Karaman’da akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerindeki köprülü kavşakta, E.T. idaresindeki 34 TY 4104 plakalı Volkswagen marka otomobil ile elektrikli skuter çarpıştı.

YARALI 2 KİŞİNİN DURUMU İYİ

Çarpışmanın etkisiyle direksiyonu kırılan skuterdeki M.Ö. ile S.N.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Fatih Yıldırım
Yazar