Karaman’da otomobil ile elektrikli skuter çarpıştı: 2 yaralı

İHA
Karaman’da akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerindeki köprülü kavşakta, E.T. idaresindeki 34 TY 4104 plakalı Volkswagen marka otomobil ile elektrikli skuter çarpıştı.
YARALI 2 KİŞİNİN DURUMU İYİ
Çarpışmanın etkisiyle direksiyonu kırılan skuterdeki M.Ö. ile S.N.A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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