Karayolları Genel Müdürlüğü'nden sürücülere yol durumu ve bakım uyarısı

Bazı kesimlerde kara yollarındaki yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyması hatırlatıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre son durum şöyle:

KINALI-BÜYÜKÇEKMECE YOLU

Kınalı-Büyükçekmece yolunun 28-32'nci kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, tek yönden gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

İZMİR-TURGUTLU YOLU

İzmir-Turgutlu yolunun 24-26'ncı kilometrelerinde yürütülen üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

AKÇAKOCA-DÜZCE YOLU

Akçakoca-Düzce yolunun 23-26'ıncı kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Düzce-Akçakoca istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

BURSA–İNEGÖL–BOZÜYÜK YOLU

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 27-29'uncu kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette şerit daraltması yapılıyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

MANAVGAT-AKSEKİ-KONYA YOLU

Manavgat-Akseki-Konya yolunun 30-33'üncü kilometrelerinde yürütülen patlatmalı kazı çalışması sebebiyle saat 17.00'ye kadar yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

NEVŞEHİR-KAYSERİ YOLU

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59'uncu ve İnebolu-Kastamonu yolunun 2-4'üncü kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

SİLİFKE-MERSİN YOLU

Silifke-Mersin yolunun 40-41'inci kilometrelerinde devam eden Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi çalışması nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

ELAZIĞ–DİYARBAKIR YOLU

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

BAYBURT-ERZURUM İL SINIRI-PAZARYOLU YOLU

Bayburt-Erzurum il sınırı-Pazaryolu yolunun 9-27'nci kilometreleri yol şevi temizlik çalışması dolayısıyla kısa sürelerle yol trafiğe kapatılarak ulaşım, tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

KAPALI YOLLARIN DA HARİTASI PAYLAŞILDI

KAR YAĞIŞI YOLLARI KAPADI

SİVAS

Sivas'ta iki gün boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası kent genelinde 46 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Kent genelinde, iki gün boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle yüksek kesimlere yoğun olarak yağan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar yağışı nedeniyle Koyulhisar ve Hafik ile bu ilçelere bağlı köy ve mezralardan oluşan 46 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yol açma çalışması başlattı.

ŞIRNAK

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 6 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Beytüşşebap ilçesinin yüksek kesimlerinde dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar nedeniyle 6 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdaresi ekipleri, çalışma başlatarak kapanan yolları yeniden ulaşıma açtı. Ekiplerin, yolların tekrar kapanmaması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

MUŞ

Muş'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi sebebiyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş kent merkezinde sağanak etkili olurken, yüksek kesimlere kar yağdı. Tipiyle birlikte etkili olan sağanak sebebiyle Muş ve Varto ilçesine bağlı 14 köyün yolu kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. İş makinelerinin açtığı yolda sürücüler dikkatli bir şekilde ilerledi.

Bu arada yüksek kesimlerdeki yaylalarda otlatılan hayvanlar da kar yağışı sonrası köylere indiriliyor.