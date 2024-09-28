Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Kars Çayı'nın beslediği Kars Baraj Gölü'nde son günlerde alg patlaması yaşanıyor.

Bu kapsamda, gölün renginin yeşile bürünmesi çevredeki vatandaşlarda endişeye yol açtı.

GÖL HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, Kars Baraj Gölü 2017 yılında su tutmaya başlamıştı.

Alg patlamasının yaşandığı ve renginin yeşile döndüğü göl, dron ile havadan görüntülendi.

SEBEBİ ARAŞTIRILACAK

Vatandaşlar, Kars Baraj Gölü'nün başlangıç notası olan eski Boğazköy bölgesinde su üzerinde bulunan yeşil tabakaya anlam veremeyerek şu değerlendirmede bulundu:

Baraj suyu yeşil vaziyette, herhalde müsilaj dediğimiz şey bu olsa gerek, şu anda suyun rengi tamamen yemyeşil, barajın önünden başlıyor, arka tarafına kadar devam ediyor