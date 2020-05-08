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- Kars Belediyesi, Türk bayraklı tabelayı tuvalete koydu
Kars Belediyesi, Türk bayraklı tabelayı tuvalete koydu
CHP ve İyi Parti ile yaptığı gizli ittifakla elini güçlendiren HDP'nin belediyelerinde Türk bayrağına ve Atatürk'e karşı büyük bir nefret var.
- Haber Merkezi
- 08.05.2020 - 18:30
HDP'li Ayhan Bilgen'in başkanlığındaki Kars Belediyesi'nde skandal bir olay yaşandı.
Üzerinde Türk bayrağı ve Atatürk portresi bulunan eski tabelalar, tuvalete konuldu.
HESAP SORULACAK MI
Çirkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine tepkiler çığ gibi yükselmeye başladı.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin yönetimindeki belediyede Türk bayrağına yönelik yapılan bu saygısızlık karşısında soruşturma açılması bekleniyor.