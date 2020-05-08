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Kars Belediyesi, Türk bayraklı tabelayı tuvalete koydu

Kars Belediyesi, Türk bayraklı tabelayı tuvalete koydu

CHP ve İyi Parti ile yaptığı gizli ittifakla elini güçlendiren HDP'nin belediyelerinde Türk bayrağına ve Atatürk'e karşı büyük bir nefret var.