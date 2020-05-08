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    Kars Belediyesi, Türk bayraklı tabelayı tuvalete koydu

    Kars Belediyesi, Türk bayraklı tabelayı tuvalete koydu

    CHP ve İyi Parti ile yaptığı gizli ittifakla elini güçlendiren HDP'nin belediyelerinde Türk bayrağına ve Atatürk'e karşı büyük bir nefret var.
    • Haber Merkezi
    • 08.05.2020 - 18:30
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    Kars Belediyesi, Türk bayraklı tabelayı tuvalete koydu

    HDP'li Ayhan Bilgen'in başkanlığındaki Kars Belediyesi'nde skandal bir olay yaşandı.

    Üzerinde Türk bayrağı ve Atatürk portresi bulunan eski tabelalar, tuvalete konuldu.

    HESAP SORULACAK MI

    Çirkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine tepkiler çığ gibi yükselmeye başladı.

    Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin yönetimindeki belediyede Türk bayrağına yönelik yapılan bu saygısızlık karşısında soruşturma açılması bekleniyor.

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