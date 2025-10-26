Kars’ta 20 yıllık hayal: Karakuzu Dağı’na Türk bayrağı dikildi

- Kars’ın Akyaka ilçesi İncedere köyü halkı, 20 yıllık hayalini gerçekleştirerek Karakuzu Dağı'nın zirvesine Türk bayrağı dikti.
- İncedere Köyü Derneği tarafından sağlanan malzemeler traktörlerle dağa taşındı ve bayrak direğine ışıklandırma sistemi eklendi.
- Bayrak, hem köylülerin hasretini sona erdirdi hem de Ermenistan'dan görülebiliyor.
Kars’ın Akyaka ilçesi İncedere köyü muhtarı Ömer Koral’ın öncülüğünde, köylülerin yaklaşık 20 yıldır hayalini kurduğu Türk Bayrağı, Karakuzu Dağı’nın zirvesine dikildi.
İncedere Köyü İstanbul Dernek Başkanı Cafer Balcı ve dernek yönetimi tarafından temin edilen makara sistemli 15 metrelik direk, 6 metre boyunda bayrak ve diğer malzemeler, köye getirildi. Köylüler, malzemeleri traktörlerle Karakuzu Dağı’na taşıdı.
BAYRAK DİREĞİ DİKİLDİ, IŞIKLANDIRMA YAPILDI
Dağın zirvesinde yapılan çalışmalarla önce bayrak direği dikildi, ardından yapılan ışıklandırma sistemi sayesinde bayrak, geceleri de net şekilde görünür hale geldi.
"20 YILLIK HAYALİMİZ GERÇEKLEŞTİ"
Dernek Başkanı Cafer Balcı, duygularını şöyle paylaştı:
2 bin 500 metre yükseklikteki Karakuzu Dağı’na 20 yıllık hayalimiz olan bayrağımızı dikerek gerçekleştirdik. Amacımız çocuklarımızın bayrağı gördükçe vatanına ve milletine daha bağlı olması. Bu bayrak bizim için onur kaynağıdır.
BAYRAK, SINIRDAN GÖRÜNÜYOR
Karakuzu Dağı’na dikilen Türk Bayrağı, Ermenistan tarafından da görülebiliyor. Bu sayede köylülerin 20 yıllık hasreti sona ermiş oldu.
Dağın adı, Halit Paşa’nın emir subayına “Karakuzum” demesi ve subayın bu dağda şehit olmasıyla Karakuzu Dağı olarak kalmış durumda.