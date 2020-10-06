Dolar
7.7783
0.1764%
Euro
9.1655
0.1814%
Altın
1912.76
-0.0324%
Borsa
1166.38
0.4884%
G. Altın
478.632
0.1846%
Bitcoin
83796.02
0.0999%
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C

    Kars’ta buzağılar veterinere gitti

    Kars'ta veteriner kliniğine giden 2 buzağının görüntüsü, sosyal medyada beğeni topladı.
    • İHA
    • 06.10.2020 - 11:45
    • Güncelleme : 06.10.2020 - 11:45
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kars’ta buzağılar veterinere gitti

    Kars’ın Selim ilçesinde veteriner Hekim İbrahim Özbey’in kliniğine gelen iki buzağı, kapalı bulunan dükkanın önünde bir süre bekledi.

    Klinikten kimse çıkmayınca buzağılar geldikleri yöne giderek gözlerden kayboldu.

    "BİRAZ SONRA GELİN"

    O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaş, “Hastalamış, neyin var. İbrahim yoktur, İbrahim yok. Birazdan gelin. Bana inanmıyor musunuz.” diyerek buzağıları seslendi.

    Kars’ta buzağılar veterinere gitti ViDEO

    Kars’ta buzağılar veterinere gitti #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir