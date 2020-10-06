Kars’ta buzağılar veterinere gitti
Kars'ta veteriner kliniğine giden 2 buzağının görüntüsü, sosyal medyada beğeni topladı.
- İHA
- 06.10.2020 - 11:45
- Güncelleme : 06.10.2020 - 11:45
Kars’ın Selim ilçesinde veteriner Hekim İbrahim Özbey’in kliniğine gelen iki buzağı, kapalı bulunan dükkanın önünde bir süre bekledi.
Klinikten kimse çıkmayınca buzağılar geldikleri yöne giderek gözlerden kayboldu.
"BİRAZ SONRA GELİN"
O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaş, “Hastalamış, neyin var. İbrahim yoktur, İbrahim yok. Birazdan gelin. Bana inanmıyor musunuz.” diyerek buzağıları seslendi.
Kars’ta buzağılar veterinere gitti ViDEO