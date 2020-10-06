Kars'ta veteriner kliniğine giden 2 buzağının görüntüsü, sosyal medyada beğeni topladı.

Kars’ın Selim ilçesinde veteriner Hekim İbrahim Özbey’in kliniğine gelen iki buzağı, kapalı bulunan dükkanın önünde bir süre bekledi.

Klinikten kimse çıkmayınca buzağılar geldikleri yöne giderek gözlerden kayboldu.

"BİRAZ SONRA GELİN"

O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaş, “Hastalamış, neyin var. İbrahim yoktur, İbrahim yok. Birazdan gelin. Bana inanmıyor musunuz.” diyerek buzağıları seslendi.

Kars’ta buzağılar veterinere gitti ViDEO