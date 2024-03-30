Kars'ta kar ve buzla mücadele Sarıkamış ilçesinde, caddelerde biriken kar kütleleri toparlanıyor çatılarda ve tünellerde oluşan buz sarkıtları temizleniyor.

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AA & Ensonhaber

Gece hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye düşen Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, soğuk hava nedeniyle binaların çatıları ile ağaçlarda buz sarkıtları oluştu.

Caddelerde biriken kar kütleleri greyderle toparlanarak küreme yapılıyor.

Greyder ve kepçeler aralıksız çalışıyor

İlçe Özel İdare ekipleri, aşırı tipiden dolayı aralıklarla kapanan Çamyazı köy yolunda greyder ve kepçelerle çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ekipleri de 2 bin 70 metre olan Aşıt Tüneli'ndeki kırdıkları buzları tünel dışına taşıyor.