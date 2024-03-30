AA & Ensonhaber
Gece hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye düşen Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, soğuk hava nedeniyle binaların çatıları ile ağaçlarda buz sarkıtları oluştu.
Caddelerde biriken kar kütleleri greyderle toparlanarak küreme yapılıyor.
Greyder ve kepçeler aralıksız çalışıyor
İlçe Özel İdare ekipleri, aşırı tipiden dolayı aralıklarla kapanan Çamyazı köy yolunda greyder ve kepçelerle çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ekipleri de 2 bin 70 metre olan Aşıt Tüneli'ndeki kırdıkları buzları tünel dışına taşıyor.
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