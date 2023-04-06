Kars'ta Nisan ayında kar yağdı Kars'ta Nisan ayında kar yağdı, vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Bir anda bastıran kar, Digor-Kars karayolunun tamamen beyaza bürüdü.

İHA

Kars'ta Nisan ayında gelen yağmurlu hava yerini kar yağışına bıraktı.

Lapa lapa kar yağdı

İl merkezinde yağmur ve dolu etkili olurken, Sarıkamış ve Digor adeta kışı yaşıyor. Sarıkamış’ta lapa lapa yapa yağan kar kısa sürede erirken, Digor-Kars karayolu Hanlar Geçidi tamamen karla kaplandı.

Vatandaşlar zorluk yaşadı

Digor-Kars karayolunu kullanan sürücüler, bir anda bastıran ve kısa sürede etrafı beyaza bürüyen karlı yolda araç kullanmakta zorlandı. Öte yandan Kars’ta soğuk ve yağışlı hava aralıklarla devam ediyor.

Yüksek kesimlerde yağan kar ise ekili arazilerde dona neden oldu. Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı eksi 4 dereceye düştü.