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İHA

Yıl sonuna doğru yaklaşırken, kış kendini iyice hissettiriyor..

Özellikle sıcaklıklar geceleri mevsim normallerinin altına kadar düşüyor..

Kars Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, akü boşalması sonucu ailesiyle birlikte yolda kalan aracı fark etti.

SOĞUKTAN AKÜ BOŞALDI

Araç sürücüsünün yanına gelen trafik ekipleri, aracın aküsünün soğuktan boşaldığı ve ailenin mahsur kaldığını öğrendi.

POLİSLER YARDIMINA KOŞTU

Bunun üzerine harekete geçen trafik araçlarıyla aküsü boşalan araca takviye verdi.

Trafik ekipleri bir başka trafik aracına ise soğuktan üşüyen aileyi alarak ısınmasını sağladı. Ailenin aracı çalıştıktan sonra aile kendi araçlarına geçerek yollarına devam etti.

Trafik ekiplerin yürekleri ısıtan harekete ise vatandalar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.