Kartepe'de arızalanan telesiyejden, soğuğa dayanamayınca atladılar
- DHA
- 10.02.2022 - 04:31
Kocaeli’nin kış turizmi ile ünlü Kartepe ilçesinde tatil yapan vatandaşlar, telesiyejin arıza yapması sebebiyle yaklaşık 1 saat mahsur kaldı.
TELESİYEJDEN ATLAYARAK KURTULDULAR
Arızanın hemen giderilememesi sebebiyle soğuğa dayanamayan vatandaşlardan bazıları telesiyejden atlayarak kurtuldu. Geçen 1 saatin ardından arıza giderilerek mahsur kalan diğer vatandaşlar da kurtarıldı.
Kartepe'de arızalanan telesiyejden, soğuğa dayanamayınca atladılar - VİDEO
MAHSUR KALDIKLARINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR
Mahsur kaldıklarını sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla duyuran vatandaşlardan biri, "Telesiyejler 1 saattir çalışmıyor. Şuan donduk. İnsanlar telesiyejden aşağıya atlamaya başladılar. Çok kötü durumdayız, üşüyoruz. Birazdan hipotermiye gireceğiz" dedi.
Bir diğer vatandaş ise "Geyik alanı pistinde mahsur kaldık. Yaklaşık 45 dakikadır buradayız. Çok üşüyoruz. Az önce arkadaşım aşağıya atladı" diye konuştu.