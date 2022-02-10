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    Kartepe'de arızalanan telesiyejden, soğuğa dayanamayınca atladılar

    Kocaeli'deki Kartepe kayak merkezinde elesiyejin arıza yapması sebebiyle vatandaşlar 1 saat mahsur kalırken, uzun süre telesiyejde bekleyen vatandaşlardan bazıları aşağı atladı.
    • DHA
    • 10.02.2022 - 04:31
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    Kartepe'de arızalanan telesiyejden, soğuğa dayanamayınca atladılar

    Kocaeli’nin kış turizmi ile ünlü Kartepe ilçesinde tatil yapan vatandaşlar, telesiyejin arıza yapması sebebiyle yaklaşık 1 saat mahsur kaldı.

    TELESİYEJDEN ATLAYARAK KURTULDULAR

    Arızanın hemen giderilememesi sebebiyle soğuğa dayanamayan vatandaşlardan bazıları telesiyejden atlayarak kurtuldu. Geçen 1 saatin ardından arıza giderilerek mahsur kalan diğer vatandaşlar da kurtarıldı.

    Kartepe'de arızalanan telesiyejden, soğuğa dayanamayınca atladılar - VİDEO

    MAHSUR KALDIKLARINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

    Mahsur kaldıklarını sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla duyuran vatandaşlardan biri, "Telesiyejler 1 saattir çalışmıyor. Şuan donduk. İnsanlar telesiyejden aşağıya atlamaya başladılar. Çok kötü durumdayız, üşüyoruz. Birazdan hipotermiye gireceğiz" dedi.

    Kartepe de arızalanan telesiyejden, soğuğa dayanamayınca atladılar #1

    Bir diğer vatandaş ise "Geyik alanı pistinde mahsur kaldık. Yaklaşık 45 dakikadır buradayız. Çok üşüyoruz. Az önce arkadaşım aşağıya atladı" diye konuştu.

    Kartepe de arızalanan telesiyejden, soğuğa dayanamayınca atladılar #2

    Kartepe de arızalanan telesiyejden, soğuğa dayanamayınca atladılar #3

    Kartepe de arızalanan telesiyejden, soğuğa dayanamayınca atladılar #4

    Kartepe de arızalanan telesiyejden, soğuğa dayanamayınca atladılar #5

    Kartepe de arızalanan telesiyejden, soğuğa dayanamayınca atladılar #6

    Kartepe de arızalanan telesiyejden, soğuğa dayanamayınca atladılar #7


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