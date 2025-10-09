Kasım 2025 celbi sevk tarihleri: Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü’nden yapılan duyuruya göre, Kasım 2025 celp dönemi için askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Yüz binlerce asker adayı, sınıflandırma sonuçlarını öğrenmek için geri sayıma geçti.

MSB tarafından yapılan açıklamada, Kasım celbi sınıflandırma ve sevk sonuçlarının belirlenen tarihte e-Devlet üzerinden erişime açılacağı bildirildi.

Peki, Kasım 2025 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri nasıl öğrenilir?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından yapılan duyuruya göre, seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2025 Pazartesi günü ilan edilecek.

Adaylar, sonuçlara yalnızca e-Devlet üzerinden ulaşabilecek.

www.turkiye.gov.tr üzerinden “Askeralma” veya “Sınıflandırma Sonucu Öğrenme” hizmetini kullanarak sorgulama yapılabilecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Askerlik yerlerini öğrenmek isteyen yükümlülerin, e-Devlet hesabına giriş yapması gerekiyor. Henüz şifresi bulunmayan adaylar, en yakın PTT şubesine giderek T.C. kimlik kartı ile e-Devlet şifresi alabilirler.

Sorgulama adımları şu şekilde:

-https://www.turkiye.gov.tr adresine girin.

-T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yapın.

-Arama kutusuna “Askeralma” veya “Sınıflandırma Sonucu Öğrenme” yazın.

-Açılan sayfada askerlik yerinizi, sevk tarihlerinizi ve diğer tüm detayları görebilirsiniz.

TEKRAR SINIFLANDIRMA YAPILMAYACAK

MSB tarafından yapılan açıklamada, sınıflandırılan yükümlülerin bir daha aynı işleme tabi tutulmayacağı da özellikle vurgulandı.

Yani, bir kez sınıflandırma işlemi tamamlanan kişiler için tekrar sınıflandırma hakkı bulunmuyor.

BAKAYA KALANLARA ÖNEMLİ UYARI

Daha önce yedek subay veya yedek astsubay adaylığına ayrılmış olan, ancak tabi oldukları celp döneminde mazeretsiz olarak bakaya kalan yükümlüler için önemli bir uyarı yapıldı.

Bu kişiler, 7179 sayılı Askeralma Kanunu gereği artık yedek statüde değil, er statüsünde askere alınacak.

Ayrıca bu kural, önceki dönemlerde sınıflandırılmış ancak görevine katılmayan yükümlüleri de kapsıyor.

SEVK BELGELERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından, sevk belgeleri de e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

Bakanlık, sevk belgelerinin sevk tarihinden 10 gün önce sistemde aktif hale getirileceğini belirtti.

Yükümlüler bu belgeleri çevrim içi olarak indirip yazdırabilecekler.