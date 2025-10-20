Kasım ayında başlıyor: Her ay 3750 TL destek verilecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için kentte yaşayan öğrencilere yönelik yeni bir sosyal destek programını hayata geçirdi.

Program kapsamında üniversite, lise ve ortaokul öğrencileri aylık eğitim desteği almaya hak kazanacak.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine 9 ay boyunca aylık 1.250 TL, üniversite öğrencilerine ise 10 ay boyunca aylık 2.500 TL ödeme yapılacak.

Ailede birden fazla öğrenci olması durumunda, toplam destek miktarı aylık neredeyse 3.750 TL’ye kadar çıkabilecek.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Programa başvurmak isteyen öğrencilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor:

Öğrencinin Kocaeli’de ikamet etmesi,

Devlet okullarında veya YÖK onaylı vakıf üniversitelerinde örgün eğitim alması,

Ailenin gelir durumunun belirlenen sınırların altında olması,

Ailenin başka kurumdan burs almaması (bazı durumlarda istisnalar uygulanabiliyor).

DESTEK MİKTARLARI

Belediye tarafından belirlenen burs miktarları eğitim seviyesine göre değişiyor:

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri: Aylık 1.250 TL

Üniversite öğrencileri: Aylık 2.500 TL

Aynı evde birden fazla öğrenci varsa, bu destekler birlikte alınabiliyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular burs.kocaeli.bel.tr adresi üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor. Başvuru süreci ise şu şekilde ilerliyor:

T.C. kimlik numarasıyla sisteme giriş yapılması, Öğrencinin eğitim ve okul bilgilerini yüklemesi, Aile gelir belgesi, öğrenci belgesi ve ikametgah bilgilerinin e-Devlet üzerinden sisteme eklenmesi, Başvurunun tamamlanması ve değerlendirme sürecinin başlaması.

Değerlendirme sonuçları SMS ve e-posta yoluyla öğrencilere bildirilecek.

ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ilk ödemeler Kasım 2025’ten itibaren gerçekleştirilecek. Ödemeler, her ayın 15’inde öğrencilerin banka hesaplarına yatırılacak ve destek Ekim–Haziran dönemi boyunca düzenli şekilde devam edecek.