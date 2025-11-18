Kasım ayında emekliye çifte ödeme; SSK, Bağ-Kur ve 4C’lilerin hesaplarına yatacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kasım ayında bankaların emeklilere sunduğu promosyon kampanyaları adeta yarışa dönüştü.

Artan rekabetle birlikte promosyon tutarları yılın en yüksek seviyesine çıkarken, bu ay maaş alacak emeklileri çifte ödeme fırsatı bekliyor.

Bankaların sırayla yeni rakamlar açıklaması üzerine en dikkat çekici duyurulardan biri Yapı Kredi’den geldi.

Banka, güncel kampanya kapsamında emeklilere 30.000 TL’ye varan promosyon ödemesi sunacağını açıkladı.

Başvurusunu kasım ayı içerisinde yapan emekliler, hem emekli maaşlarını hem de promosyon ödemesini aynı dönemde hesaplarında görebilecek.

MAAŞA EK 30.000 TL ÖDEME YAPILACAK

Yapı Kredi, 19 Eylül 2025 – 30 Kasım 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni promosyon programıyla SGK emekli maaşını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilere 30.000 TL’ye varan nakit ödül sunuyor.

9.999 TL ve altı maaş alanlara 6.250 TL, 10.000 – 14.999 TL maaş aralığındakilere 10.000 TL, 15.000 – 19.999 TL aralığındakilere 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.

Bununla birlikte ek ödül fırsatları da dikkat çekiyor. Ek Ödül Taahhütnamesi imzalandıktan sonra 60 gün içinde iki otomatik fatura talimatı verenlere 5.000 TL, aynı süre zarfında 1.000 TL kredi kartı harcaması yapanlara ise ek 5.000 TL ödeme sağlanacak.

Böylelikle emekliler, maaş ile birlikte 30.000 TL’ye varan promosyon kazanabilecek.