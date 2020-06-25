Kaş'ta yanan ormanlık alana imar çıktı

Geçtiğimiz ay orman yangını sonrası kül olan iki büyük parsel, imara açıldı.

Antalya’nın turistik cenneti Kaş’ta, villa ve yazlıkların bulunduğu Çukurbağ Yarımadası'nda, 24 Mayıs'ta yangın çıkmıştı. Fakat yangınla ilgili dikkat çeken detay, çıktığı bölgenin turistik açıdan önemli ve denize göre konumuydu.

Yangın sonrası yok olan alanın görüntüsü akıllarda soru işareti uyandırmıştı.

İMARA AÇILDI

Yanan alan hakkında gerçek ortaya çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yangının çıktığı bölge imara açıldı.

(Yangın öncesi)

(Yangın sonrası)

Antalya Kaş'ta şüpheli orman yangını HABERİ







