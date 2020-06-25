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    Kaş'ta yanan ormanlık alana imar çıktı

    Kaş'ta yanan ormanlık alana imar çıktı

    Geçtiğimiz ay orman yangını sonrası kül olan iki büyük parsel, imara açıldı.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2020 - 13:30
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    Kaş'ta yanan ormanlık alana imar çıktı #1

    Antalya’nın turistik cenneti Kaş’ta, villa ve yazlıkların bulunduğu Çukurbağ Yarımadası'nda, 24 Mayıs'ta yangın çıkmıştı. Fakat yangınla ilgili dikkat çeken detay, çıktığı bölgenin turistik açıdan önemli ve denize göre konumuydu.

    Yangın sonrası yok olan alanın görüntüsü akıllarda soru işareti uyandırmıştı.

    İMARA AÇILDI

    Yanan alan hakkında gerçek ortaya çıktı.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yangının çıktığı bölge imara açıldı.

    Kaş'ta yanan ormanlık alana imar çıktı #2

    (Yangın öncesi)

    Kaş'ta yanan ormanlık alana imar çıktı #3

    Kaş'ta yanan ormanlık alana imar çıktı #4

    (Yangın sonrası)

    Kaş'ta yanan ormanlık alana imar çıktı #5

    Antalya Kaş'ta şüpheli orman yangını HABERİ

    Kaş'ta yanan ormanlık alana imar çıktı #6


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