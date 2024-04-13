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Kastamonu'da amca ve yeğenine silahlı saldırı: 2 ölü

Kastamonu'da amca ve yeğenine silahlı saldırı: 2 ölü Devrekani'de bir kişi, kız isteme meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan amca ve yeğenine kahvehanede kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıda amca ve yeğeni hayatını kaybetti, saldırıyı gerçekleştiren şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.