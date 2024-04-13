Kastamonu'da amca ve yeğenine silahlı saldırı: 2 ölü

Kastamonu Devrekani’de Kurt Şeyh Mahallesi Demirciler Caddesi üzerinde bir kıraathanede, aralarında kız isteme mevzusundan dolayı husumet bulunan Murat K. ile Muzaffer Üstüner (65) ve yeğeni Adem Üstüner (45) arasında ilçe merkezinde kavga çıktı.
Yanına silah alarak kahvehaneye geldi
Çıkan kavgayı çevredeki vatandaşlar araya girerek yatıştırdı. Bir süre sonra Murat K., yanına silah alarak kıraathanede oturan Muzaffer Üstüner ve yeğeni Adem Üstüner’in yanına geldi.
Amca ve yeğenine kurşun yağdırdı
Burada Muzaffer Üstüner ve yeğeni Adem Üstüner’e kurşun yağdıran Murat K., ardından olay yerine gelen polis ekiplerini teslim oldu.
Silahlı saldırıda Muzaffer Üstüner ve yeğeni Adem Üstüner olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayın ardından polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.
Yakınları sinir krizi geçirdi
Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Muzaffer ile yeğeni Adem Üstüner’in cenazeleri, Devrekani Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.
Olayın ardından Üstüner’in yakınları, cinayet mahalline gelerek sinir krizleri geçirdi. Sinir krizleri geçiren Üstüner’in yakınları, sağlık ekiplerince Devrekani Devlet Hastanesine kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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