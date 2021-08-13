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    Kastamonu'da baz istasyonu sel nedeniyle çöktü

    Kastamonu'da Çatalzeytin ilçesinde bir GSM şirketine ait baz istasyonunun sel sularına kapılması görüntülendi.
    • İHA
    • 13.08.2021 - 02:55
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    Kastamonu'da baz istasyonu sel nedeniyle çöktü

    Çatalzeytin ilçesinde etkili olan sel nedeniyle bir GSM şirketine ait baz istasyonunun sel sularına kapılması cep telefonuna yansıdı. Vatandaşlar, cep telefonuna kayıttayken baz istasyonu yıkılmaya başladı.

    ALANDAN KAÇARAK UZAKLAŞTILAR

    Baz istasyonunun yıkıldığını gören vatandaşlar, korkarak bulundukları alandan kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Vatandaşların panik anları ise cep telefonuna saniye saniye kaydedildi.

    Kastamonu'da baz istasyonu sel nedeniyle çöktü-Video

    BAZ İSTASYONU, SEL SULARINA KAPILDI

    Vatandaş, hayatında böyle bir sel görmediğini ve İnşallah baz istasyonunun yıkılmaması için dua ettiğini söyledi. Baz istasyonunun sel sularına kapılması sırasında ise vatandaşlar, korkarak arkalarına bile bakmadan kaçtıkları görüldü.

    Öte yandan sel sularının verdiği zarardan dolayı bölgede enerji nakillerinde ve iletişimde sorunlar yaşanıyor.

    Kastamonu da baz istasyonu sel nedeniyle çöktü #1

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