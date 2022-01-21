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Kastamonu'da kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu

Kastamonu'da kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan kar, bazı yerlerde 1,5 metreye kadar ulaştı. Birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, ekiplerin başlattığı çalışmalar sürdürülüyor.