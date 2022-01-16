Kastamonu'da karda kayan çocukların kepçe operatöründen isteği: Yolları kürüme

Kastamonu'da kar yağışı sonrası kızakla kaymak için sokağa çıkan çocuklar, karları kürümeye gelen kepçe operatörünün önünü kesti. Kepçe operatöründen karları kürümemesini istediler.

Kastamonu’da 3 gündür etkili olan kar yağışı tüm kenti etkisi altına aldı.

Karla mücadele ekipleri, yolların ulaşıma kapanmaması için 24 saat boyunca çalışmalarını yürütüyor. Kar küreme çalışmalarını sürdüren Kastamonu Belediyesi kar küreme personeli ile çocuklar arasındaki diyalog ise içleri ısıttı.

YOLLARIN TEMİZLENMEMESİNİ İSTEDİLER

Çocukların kaydıkları ve oyun oynadıkları alanla ilgili şikayet üzerine Kastamonu Belediyesi'ne ait kar kürüme aracı bölgeye sevk edildi. Kızakla kaydıkları yolu temizlemek isteyen iş makinesi operatörünü durduran çocuklar, yolun temizlenmemesini istedi.

Kastamonu'da çocuklar kaydıkları yolun temizlenmesini istemediler - Video

KEPÇE OPERATÖRÜ ÇOCUKLARI KIRAMADI

Bunun üzerine kepçe operatörü, çocukların bu talebine duyarsız kalmayarak, oyun oynadıkları alanı temizlemeden bölgeden ayrıldı. Kaymaya devam eden çocuklar büyük sevinç yaşadı.