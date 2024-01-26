Kastamonu'da otobüs kazası: 6 ölü, 33 yaralı Kastamonu-Taşköprü karayolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi. Kazada 33 kişi ise yaralandı.

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İHA

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen, Türkay Turizm'e ait 34 ESY 73 plakalı otobüs, Alatarla köyü mevkiinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada 6 kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi öldü, 33 kişi de yaralandı.

Olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye sevk ediliyor

Ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Otobüsün iş makineleri ile kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından kazaya ilişkin şu açıklamayı yaptı;

Bugün saat 05.50 sıralarında Kastamonu çıkışında İstanbul-Sinop seferini yapan şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu maalesef 6 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır 33 kişi de yaralandı.



Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.



Bütün sürücülerimize sesleniyorum. Aşırı hız ve bir anlık dikkatsizlik büyük acılara neden olabiliyor. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)