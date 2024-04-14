Kastamonu'da seyir halindeki araç alev alev yandı

İHA
Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Loç Bölgesi Acuna mevkiinde Yılmaz P. idaresindeki 34 AY 9800 plakalı hafif ticari araçta seyir halindeyken elektrik aksamında kaynaklı yangın çıktı.
Aracı alevler sardı
Kısa sürede büyüyen yangında alevler tüm aracı sardı.
Yol kenarında aracını durdurarak inen Yılmaz P., ardından ihbarda bulundu.
Kullanılamaz hale geldi
Olay yerine sevk edilen Cide itfaiye ekipleri, yanan aracı kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında tamamen araç yanarak kullanılamaz hale geldi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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