Kastamonu'da yanlarına gelen tilkiyi tavuk etiyle beslediler

İHA

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde piknik yapmak için ormanlık alana giden vatandaşlar, beklenmedik bir misafirle karşılaştı.

TİLKİYİ TABUK ETİYLE BESLEDİLER

Vatandaşlar piknik yaparken yanlarına bir tilkinin yaklaştığını fark etti.

Vatandaşlar yanlarına gelen tilkiyi, tavuk etiyle besledi. Verilen tavuk etinden yiyen tilki bir süre sonra uzaklaştı.

O ANLAR KAMERADA

Vatandaşlar o anları ise cep telefonu ile görüntüledi.

Renkli anlara sahne olan görüntülerde, tilkilerin yemek yedikten bir süre sonra ağzına aldığı kemik parçalarıyla uzaklaştığı görülüyor.