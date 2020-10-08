Kastamonu'da yıldırım düştü: 3 dekarlık anız alanı yandı
Kastamonu'da düşen yıldırımın ardından çıkan yangında, 3 dekarlık anız alanı kül olurken yangın, yerleşimlere 50 metre kala söndürüldü.
- AA
- 08.10.2020 - 07:20
Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Yukarıçobanözü köyündeki 2 ayrı noktaya akşam saatlerinde yıldırım düşmesi nedeniyle anız yangını çıktı.
İLK MÜDAHALE KÖYLÜLERDEN
Yangına ilk müdahaleyi köy halkı yaptı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen Samatlar Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler ile Araç Belediyesi İtfaiye ekipleri de yangını söndürme çalışmalarına katıldı.
Köy merkezine 50 metre kala söndürülen yangında, 3 dekar anız alanı yandı.