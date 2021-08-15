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    Kastamonu’daki Ezine Çayı üzerine seyyar köprü inşa ediliyor

    Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, yıkılan köprünün yerine seyyar köprü yapılıyor.
    • AA
    • 15.08.2021 - 14:15
    • Güncelleme : 15.08.2021 - 14:17
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    Kastamonu’daki Ezine Çayı üzerine seyyar köprü inşa ediliyor

    Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı, sağanak yağış ile birlikte taştı, sele neden oldu.

    Taşkınla birlikte ağaç ve kütüklerin ilçe merkezindeki köprüyü tıkadığı görüldü.

    BÜYÜK YIKIM

    Sel suyunun cadde ve sokakları içine aldığı anlar anbean kameraya yansırken, yaşanan panik anları yürekleri dağladı.

    Sel felaketinin ardından büyük yıkım ortaya çıktı.

    Yağışların durmasıyla birlikte de tahribatın ortadan kaldırılması için çalışmalar başladı.

    Ezine Çayı'nın taşma anı VİDEO

    ASKER VE DSİ PERSONELİ YERLEŞTİRİYOR

    Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu'da, yıkılan köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderildiği bildirildi.

    Bölgeye tırlarla getirilen seyyar köprüler, asker ve DSİ personeli tarafından vinçlerle Ezine Çayı üzerine yerleştiriliyor.

    Kastamonu’daki Ezine Çayı üzerine seyyar köprü inşa ediliyor #1

    Kastamonu’daki Ezine Çayı üzerine seyyar köprü inşa ediliyor #2

    Kastamonu’daki Ezine Çayı üzerine seyyar köprü inşa ediliyor #3

    Kastamonu’daki Ezine Çayı üzerine seyyar köprü inşa ediliyor #4

    Kastamonu’daki Ezine Çayı üzerine seyyar köprü inşa ediliyor #5

    Kastamonu’daki Ezine Çayı üzerine seyyar köprü inşa ediliyor #6

    Kastamonu’daki Ezine Çayı üzerine seyyar köprü inşa ediliyor #7

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