Kastamonu’daki Ezine Çayı üzerine seyyar köprü inşa ediliyor

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, yıkılan köprünün yerine seyyar köprü yapılıyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı, sağanak yağış ile birlikte taştı, sele neden oldu.

Taşkınla birlikte ağaç ve kütüklerin ilçe merkezindeki köprüyü tıkadığı görüldü.

BÜYÜK YIKIM

Sel suyunun cadde ve sokakları içine aldığı anlar anbean kameraya yansırken, yaşanan panik anları yürekleri dağladı.

Sel felaketinin ardından büyük yıkım ortaya çıktı.

Yağışların durmasıyla birlikte de tahribatın ortadan kaldırılması için çalışmalar başladı.

Ezine Çayı'nın taşma anı VİDEO

ASKER VE DSİ PERSONELİ YERLEŞTİRİYOR

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu'da, yıkılan köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderildiği bildirildi.

Bölgeye tırlarla getirilen seyyar köprüler, asker ve DSİ personeli tarafından vinçlerle Ezine Çayı üzerine yerleştiriliyor.