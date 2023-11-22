Geçtiğimiz ay Kayseri'de yaşanılan olay, sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.
İncesu ilçesinde lise 12'nci sınıf öğrencileri A.K., A.N., H.E. ve E.K. bir arada oldukları sırada öğrencilerden A.K., Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını ateşe verdi.
Yaşanan olay sosyal medyada da paylaşıldı.
Olayın ardından 4 öğrenci, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Atatürk'e hakaretten tutuklandılar
İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan tutuklandı.
Adli kontrolle serbest bırakıldı
İncesu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi.
İncesu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede 4 sanık hakkında ceza istendi. Bugün İncesu Asliye Ceza Mahkemesi'nde kapalı oturumda ilk kez hakim karşısına çıkan tutuklu 4 sanık duruşmada hazır bulundu.
Sanıklar üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.
Mahkeme hakimi verdiği ara kararla tüm sanıkların adli kontrol tedbiri ile tahliyelerine karar vererek, duruşmayı erteledi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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