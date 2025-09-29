Kayseri’de bereketli hasat başladı! Zirai dondan kurtulmuştu, verimi yüzde 70’e çıktı

Kayseri’nin Yeşilhisar, Yahyalı ve Develi ilçelerinde elma üreticileri nisan ayında yaşanan zirai don tehlikesinden dikkat çekici bir yöntem uygulandı.

Sıcaklıkların sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesi meyve bahçelerinde ciddi zararlara yol açarken Kayserli üreticiler “spring su uygulaması” sayesinde ürünlerini korumayı başardı.

Elma üreticisi Basri Bedirhanbeyoğlu, 60 dönümlük bahçesinin 35 dönümünde sistemi uyguladığını belirterek, “Ağacın üzerine püskürttüğümüz su, soğuk havayla temas ettiğinde donuyor. Bu sırada ortaya çıkan gaz, meyve gözünü eksi 9 dereceye kadar koruyor. Sistemi kullandığımız kısımlarda yüzde 70’e yakın verim aldık” dedi.

FİYATLARIN ARTMASINA NEDEN OLDU

Yaklaşık 40 yıldır elma ticareti yapan Durmuş Ali Tutar ise bu yılki üretimde düşüşe dikkat çekti. Don yaşanmamış olsaydı elmanın kilogramının 20 liradan satılabileceğini belirten Tutar, “Rekolte düşünce fiyatlar daha da yükseldi. Ancak yine de iç piyasayı karşılayacak miktarda ürün var” ifadelerini kullandı.

Kayseri’de uygulanan bu özel yöntem, don olaylarının sık yaşandığı bölgelerde üreticilere adeta can simidi oldu. Bu yılki hasatta ürünün büyük bölümünü kurtaran “spring su yöntemi”, çiftçiler için en etkili korunma yöntemlerinden biri olarak öne çıkıyor.