AA & Ensonhaber
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ve tarihi eser bulunduğunu belirledikleri eve operasyon düzenledi.
Evden küçük bir cephanelik ve tarihi eserler çıktı
Evde yapılan aramada antitank silahı, el bombası, ruhsatsız 8 tabanca ve 6 tüfek, farklı çap ile markalarda 69 fişek, 5 el telsizi, tarihi eser olduğu değerlendirilen 231 sikke, 12 kılıç, 43 mızrak ve ok ucu, 2 taş sütun, miğfer takımı ve 76 obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan bir şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış