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Kayseri'de bir evde lav silahı ve tarihi eser ele geçirildi

Kayseri'de bir evde lav silahı ve tarihi eser ele geçirildi Kayseri'de bir eve düzenlenen polis baskınında lav silahı dahil çeşitli silahlar, mühimmat ve tarihi eser bulundu.