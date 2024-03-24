Kayseri'de drift yapan iki sürücüye 64 bin 468 lira ceza Kayseri’de drift yapan iki otomobil sürücüsüne toplam 64 bin 468 TL para cezası uygulandı.

İHA

Kayseri, trafik güvenliğine yönelik yapılan çalışmalarla gündemdeki yerini koruyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son olarak Kocasinan ilçesi Yeni Sanayi Bölgesi'nde tehlikeli bir durumu ortaya çıkardı.

İki sürücüye 64 bin 468 lira ceza kesildi

Yapılan denetimler sırasında, iki otomobil sürücüsünün drift yaparak hem kendi hayatlarını hem de diğer sürücüler ile yayaların güvenliğini tehlikeye attığı belirlendi.

Trafik güvenliğini tehdit eden bu eylemlere karşı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kesin adımlar atıldı.

İlgili sürücülere toplamda 64 bin 468 TL para cezası uygulanırken, trafikte tehlike yaratan araçlar da trafikten men edilerek bağlandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)