Kayseri'de kar etkisini gösterdi

- Kayseri'de hava sıcaklıkları düştü ve yüksek kesimlere kar yağdı.
- Gece saatlerinde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde yerini kara bıraktı.
- Vatandaşlar güne beyaz örtüyle kaplanan mahallelerinde kar yağışıyla uyandı.
Kayseri'de, kar etkisini göstermeye başladı.
Kentte hava sıcaklıklarının düşmesi ile gece saatlerinde yağmur etkili oldu.
YÜKSEK KESİMLERE KAR YAĞDI
İlerleyen saatlerde yağmurun yerini kar yağışına bırakması ile kentin yüksek kesimlerinde bulunan mahallelerinde kar yağdı.
Vatandaşlar güne kar yağışı ile başlarken, mahalleler de beyaz örtü ile kaplandı.