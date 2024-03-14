Kayseri'de kazada yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Osman Kavuncu Bulvarı’nda, yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda sürücüsü İ.A.'nın (34) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 38 TS 667 plakalı Tesla marka elektrikli otomobil, refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi.
Araçtan fırladı
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil daha sonra alev alırken, araç sürücüsü İ.A. da otomobilden fırlayarak ağır yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipler sevk edildi.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İ.A. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.
Sürücü İ.A., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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