Kemal Kılıçdaroğlu'na 'siyaseti bırakın' diyen Fatih Altaylı kimdir? Fatih Altaylı'nın kariyeri...

Köşe yazısında Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun siyaseti bırakması gerektiğini söyledi. Peki, Fatih Altaylı kimdir, kaç yaşında? İşte Fatih Altaylı'nın kariyeri...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Tabipler Birliği (TTB) ziyareti sırasında kahvehaneler için bulduğu ilginç öneri Fatih Altaylı'yı kızdırdı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun TTB ziyaretinde, pandemi önlemlerini eleştirirken kahvehanelerle ilgili önerisinde kullandığı ifadeler şu şekildeydi:

"Kahvehaneler açık güzel ama kağıt oynamak yasak. Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman. Oysa önlem alabilirsiniz, dersiniz ki 'her oyunda sıfır, yeni kağıt açacaksınız.' Bitti bu kadar basit. Ama bu düşünülmüyor, akıllarına bile gelmiyor. Çünkü kahvecinin nasıl yaşadığını, hangi koşullarda yaşadığını biliyor mu?"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ifadeleri üzerine Fatih Altaylı ne dedi merak ediliyor. Peki Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Fatih Altaylı kimdir?

FATİH ALTAYLI KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA NE DEDİ?

Gazeteci Fatih Altaylı bugün, Habertürk'teki köşesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu önerisini kaleme aldı.

SİZDEN BU ÜLKEYE UMUT OLMAZ

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu.

Beyefendiliğinize, insanlığınıza, kibarlığınıza söyleyecek tek bir lafım yok.

Ama olmaz. Sizden gerçekten siyasetçi falan olmaz. Parti genel başkanı hiç olmaz. Keşke olabilseniz ama sizden bu ülkeye umut olmaz.



SEÇİM FİLAN KAZANAMAZSINIZ

Siz ana muhalefetin başında oldukça dolar değil 10 lira 100 lira olsa, değil Doğu Akdeniz’deki haklarımızı Ege’yi toptan kaybetsek, işsizlik değil yüzde 25, yüzde 75 olsa yine de siz seçim falan kazanamazsınız.

BU ÜLKEYİ SEVİYORSANIZ SİYASETİ BIRAKIN

Bu ülkeyi bir dirhem seviyorsanız Kemal Bey, TTB ziyaretinizin videosunu izleyin ve sonra da “Böyle bir şey olabilir mi?” diyerek bırakın bu işi.

Yazık. Yemin ederim yazık bu ülkeye."





FATİH ALTAYLI KİMDİR?

Fatih Altaylı kaç yaşında, nereli? Fatih Altaylı hayatı ve biyografisi!

1963 yılında Van'da dünyaya gelen Fatih Altaylı ilkokulu ve ortaokulu Çavuşoğlu Koleji'nde okuduktan sonra eğitimine Galatasaray Lisesi'nde devam etti.

Boğaziçi Üniversitesi İktisâdî ve İdârî Bilimler Fakültesi'ne bir süre devam ettikten sonra okulu bırakarak basın yayın yüksekokuluna geçen Fatih Altaylı, diplomasını almadan bu okuldan da ayrıldı.

FATİH ALTAYLI GAZETECİLİĞE NE ZAMAN BAŞLADI?

Gazeteciliğe, 1982 yılında Cumhuriyet gazetesinde spor muhabirliği yaparak başlayan Altaylı, 1986 yılında Güneş gazetesine geçti. Gelişim Yayınları'nda yazı işleri müdürlüğü yaptı. Güneş gazetesinin 1992 yılında kapanmasıyla işsiz kaldı.

Fatih Altaylı, 1993 yılında özel bir radyo olan Best FM'in kurucu kadrosu arasında yer aldı. 1995 yılında Kanal D'ye geçti ve "Teke Tek" programına başladı. Aynı dönemde Hürriyet gazetesinde de yazmaya başladı.

Ardından Kanal D'den ayrıldıktan sonra Show TV'ye geçti. Show TV ve Show Radyo'da radyo yayınlarını 1 yıl kadar devam ettirdi. Aynı yıl içinde Show TV'nin haber editörü oldu.

1996 yılında Show TV'den ayrıldıktan sonra Kanal D'ye geri dönüp Doğan Yayın Grubu'nda çalışmaya başladı. Hürriyet gazetesinde yazarlık yaparken aynı zamanda Radyo D'nin genel koordinatörlüğünü yaptı. 2000 yılında Cine5 ile ortak yayın yapmıştır.

2002 yazında Kanal D'nin haber yayın yönetmenliğine atandı. 2001 yılında Galatasaray Spor Kulübü'nde asbaşkanlık yaptı ve 2005 yılında Doğan Medya Grubu'yla yollarını ayırdı.

Kanal D'de yayınlanan "Teke Tek" programı atv'ye geçti ve köşe yazılarına da Sabah gazetesinde devam etti. Sabah'ta genel yayın yönetmenliği yaptı.

TİKAD'ın ve Avrupa Gazeteciler Cemiyeti'nin ortaklaşa verdiği "Eğitime Katkı Onur Ödülü" sahibidir. "Haydi Kızlar Okula", "Sürekli aydınlık için bir dakika karanlık" ve "Temiz İnternet" kampanyalarının mimarlarındandır.

TMSF'nin Sabah gazetesine ve atv'ye el koymasıyla birlikte 2007 yılında istifa etti. Bir süre kendi sitesinde yazılarına devam etmiş, 2008 yılında Kanal 1 televizyonu ana haber bültenini de sunmuştur.

2009 yılının Ocak ayından beri eski patronu Turgay Ciner'in kurduğu Habertürk gazetesinde genel yayın yönetmenliği yapmakta iken 29 Mart 2014 tarihinde Habertürk gazetesinin genel yayın yönetmenliğinden istifa eden Altaylı, Haberturk.com internet sitesinde köşe yazarı olarak görevine devam etmektedir.

Altaylı'nın Habertürk TV'de sunuculuğunu yaptığı ve konuk olarak İlber Ortaylı ve Celâl Şengör'ü sık sık ağırladığı Teke Tek Özel programı, 16 Mart 2016 tarihinde son bölümünü yaptıktan sonra yayından kaldırıldı.

Fatih Altaylı, Hande Altaylı'yla evlidir ve Zeynep adında bir kızları vardır.

Çalıştığı gazeteler

• Cumhuriyet (1982-1986)

• Güneş (1986-1992)

• Hürriyet (1995-2005)

• Sabah (2005-2007)

• Habertürk

Çalıştığı televizyon kanalları

• Kanal D (1995)

• Show TV (1995-1996)

• Kanal D (1996-2005)

• Cine5 (2000-2002) (ortak yayın)

• atv (2005-2007)

• Kanal 1 (2007-2008)

• Habertürk (2008-günümüz)