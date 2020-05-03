Kendilerini polis olarak tanıtan Suriyeli 3 kişi yakalandı

Bağcılar'da, sahte polis kimliğiyle kendilerini polis olarak tanıttıkları kişileri gasbeden üç şahıs tutuklandı.

İstanbulda, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sivil bir araçla kendilerini polis olarak tanıttıkları ve sahte polis kimliği göstererek durdurdukları kişilerin cep telefonlarını, elektronik eşyalarını ve paralarını gasbeden şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin kullandıkları aracın kiralık olduğu tespit edilmesi üzerine, kiralama şirketi üzerinden şüphelilerle buluşma sağlandı.

Buluşmaya gelen Suriye uyruklu Razgar S., Muhammed B. ve Ahmet El E. gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerin bir evde Suriye uyruklu 10 kişiye ait 8 cep telefonunun gasbedilmesi, cadde üzerinde yürüyen 2 Suriye uyruklu şahsa ait 2 cep telefonu ve 700 lira paranın gasbedilmesi, bir evde 4 Suriye uyruklu şahsa ait 3 cep telefonu, bir dizüstü bilgisayar ve 200 lira parasının gasbedilmesi olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Gasp suçundan dün adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.