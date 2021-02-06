Kılıçdaroğlu taziye ziyaretinde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de 2 Şubat'ta yaşanan kuvvetli yağış nedeniyle sel sularına kapılan Kaan Soydan ve kayınpederi Hıdır Öztürk'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İzmir'de 2 Şubat'ta yaşanan kuvvetli yağış nedeniyle Menderes ilçesinde sel sularına kapılan araçtaki Kaan Soydan ve kayınpederi Hıdır Öztürk hayatını kaybetmişti.

AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Buca ilçesinde bağlı Akıncılar Mahallesi'ndeki evlerinde Hıdır Öztürk'ün eşi Cebriye Öztürk, Kaan Soydan'ın eşi Figen Soydan ve aile yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç eşlik etti.

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir programı kapsamında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Onur Özbent'in, Torbalı'da yaşayan ailesine de taziye ziyaretinde yaptı.