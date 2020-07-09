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    Kılıçdaroğlu'ndan kurultay kararı

    Kılıçdaroğlu'ndan kurultay kararı

    CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 24 ayrı siyasi parti liderine mektup yazarak kurultayın yapılacağı tarihi duyurdu.
    • İHA
    • 09.07.2020 - 15:49
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    Kılıçdaroğlu'ndan kurultay kararı

    CHP'de gündem kurultay...

    Kurultayların bayram havasında geçtiği CHP'de bu sene moraller bozuk.

    Koronavirüs nedeniyle temmuz ayının son haftasında gerçekleşecek olan kurultaya, partililer erteleme talebinde bulunmuştu.

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise kurultayın yapılmasında ısrarlarını sürdürdü.

    KURULTAY ERTELENMEYECEK

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan kurultay ile ilgili kesin kararını bildirdi.

    CHP Lideri Kılıçdaroğlu, kurultayın yapılacağını 24 ayrı siyasi parti liderine mektup yazarak bildirdi.

    Kılıçdaroğlu mektubunda şu ifadeleri kullandı:

    “Açık havada ve seyircisiz olarak 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde Bilkent Odeon’da 37. Olağan Kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Covid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak gerçekleştirmek zorunda olduğumuz Kurultayımıza sizleri davet edemiyor olmaktan büyük üzüntü duyuyorum” diyerek, siyasi parti liderlerine “Ülkemizin ve tüm dünyanın bir an evvel bu zorlu süreci geride bırakarak normale dönmesini umuyor, sizlere sağlık ve esenlikler diliyorum”

    Kılıçdaroğlu'ndan kurultay kararı #1

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