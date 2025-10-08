Kimse Wi-Fi’nizi göremeyecek: Bu gizli ayarı açın

Evinizdeki Wi-Fi’nin ne kadar çok kullanıcısı varsa internet hızı da o kadar düşer.

Eğer internet hızınız yavaşladıysa bunun nedenlerinden biri ağınıza bağlı cihaz sayıları olabilir.

Bu durumdan rahatsızsanız yabancıların göremeyeceği bir şekilde Wi-Fi’nizi gizleyebilirsiniz.

Görünmez bir Wi-Fi ağı kurmak, internet bağlantınızı korumak ve şifreyi bilen kişilerin erişimini sınırlamak için en etkili yöntemlerden biri. Peki, Wi-Fi ağınızı nasıl gizleyebilirsiniz?

WI-FI AĞI NASIL GİZLENİR?

Öncelikle ayarlara erişebilmek için Wi-Fi’ye bağlı bir bilgisayarla bir web tarayıcısının adres çubuğuna 192.168.1.1 veya 192.168.0.1 yazın.

Ardından kullanıcı adı ve şifreyi girin.

Varsayılan veriler çalışmıyorsa, internet sağlayıcınızla iletişime geçin. Ayarlar'a giriş yaptıktan sonra "Kablosuz Ayarlar" veya "Kablosuz Ağ" bölümünü bulun ve "SSID'yi Gizle" seçeneğini etkinleştirin.

SSID, Wi-Fi ağını tanımlayan ve aygıtların onu tanımasını ve bağlanmasını sağlayan isimdir.

Bu şekilde, ağınız artık çevredeki ağları tarayarak bulmaya çalışanlar tarafından görülemez.

Eğer fabrika ayarlarını kullanıyorsanız, ağ adınızı ve şifrenizi değiştirmeyi unutmayın. Böylece oluşturduğunuz harf, rakam ve özel karakterlerden oluşan şifreniz ek koruma sağlar.

YENİ CİHAZLARI GÖRÜNMEZ BİR Wİ-Fİ AĞINA BAĞLAMA

SSID'yi gizlemek, ağın artık mevcut bağlantı listelerinde görünmeyeceği anlamına gelir. Böyle yetkili olsanız bile manuel olarak bağlanmanız gerekir.

Gizlediğiniz Wi-Fi’nize bağlanmak için “Ağ Ekle” seçeneğini veya benzer bir seçeneği bulacaksınız, Wi-Fi ağınızın tam adını girin ve bağlantının şifresini girin.

GÜVENLİK İÇİN YETERLİ Mİ?

Görünmez Wi-Fi ağı oluşturmak, yabancıların ağınızı fark etmesini zorlaştırabilir. Ancak bu, siber saldırılara karşı tam koruma sağlamaz.

Güçlü şifreleme, karmaşık parolalar, güncel yazılımlar ve çok katmanlı koruma ile güvenlik sağlayabilirsiniz.

Kısacası, SSID gizleme bir ek önlem olarak değerlendirilmeli, tek savunma hattı olarak görülmemelidir.

AĞINIZI GERÇEKTEN GÜVENLİ HALE GETİRMENİN YOLLARI

-Güçlü şifreleme kullanın

-Karmaşık bir şifre oluşturun

-WPS özelliğini kapatın

-Router yazılımını güncel tutun

-Modem arayüzüne erişmek için kullanılan “admin / 1234” gibi varsayılan şifreleri mutlaka değiştirin.

-Ziyaretçiler için ayrı bir ağ açın. Böylece kişisel cihazlarınıza erişim riski ortadan kalkar.

-Router’ın dışarıdan kontrol edilmesini sağlayan Remote Management özelliğini kapatın.