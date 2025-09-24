Kiracılar dikkat: Yargıtay’dan emsal karar çıktı! Evden erken çıkan ödemek zorunda kalacak

Ev sahibi ve kiracı arasındaki anlaşmazlıklar, Türkiye’de en sık karşılaşılan hukuki uyuşmazlıkların başında geliyor.

Özellikle kira sözleşmelerinde yer alan şartların doğru yorumlanması, hem kiracıların hem de ev sahiplerinin haklarını doğrudan etkiliyor. Son olarak Balıkesir’de görülen bir dava, bu konudaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

İki yıllık kira sözleşmesi henüz sona ermeden daireyi boşaltan kiracı ile ev sahibinin karşı karşıya geldiği davada, tarafların mağduriyet iddiaları ve sözleşmedeki özel hükümler mahkemeye taşındı.

İlk derece mahkemesi, sözleşmede yer alan “3 ay önceden ihbar” şartını dikkate alarak davada kısmi kabul kararı verdi. Ancak ev sahibi, bu kararın kendi mağduriyetini tam olarak gidermediğini savunarak dosyayı temyize taşıdı.

Böylece dava, kira hukukunun en kritik noktalarından biri olan “erken tahliye ve bildirim şartları” üzerinden yeni bir değerlendirme sürecine girdi.

KİRA VE AİDAT BEDELLERİ ÖDENECEK

Söz konusu dosya, Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, kira ilişkilerini temelden etkileyecek önemli tespitlerde bulundu. Yüksek Mahkeme, kiracının süre bitmeden daireyi boşaltmasını "erken tahliye" olarak kabul etti.

Bu durumun sonuçlarına ilişkin olarak ise, kiracının evin yeniden kiraya verilebileceği "makul süre" boyunca kira ve aidat bedellerini ödemekle yükümlü olduğuna hükmetti.