Kırıkkale'de kimse yok diye dışarıda sigara içen genç, ceza yedi

Kırıkkale'de kimse yok diye dışarıda sigara içen genç, ceza yedi

Kırıkkale'de sokağa çıkma izni olan bir genç, 'kimse yok' diye sigara içerken ekiplere yakalanırken, 900 lira ceza aldı.

Kırıkkale Valiliği koordinesindeki İl Salgın Denetim Merkezi’ndeki görevli uzman jandarma ekipleri, saat 21.00’dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamasında korona virüs ile mücadelenin daha etkin sürdürülebilmesi için denetim yaptı.

SİGARA İÇERKEN YAKALANDI, CEZA YEDİ

Kent merkezindeki Menderes Caddesi üzerinde ıssız sokaklarda devriye yapan ekiplere, sigara içerken yakalanan genç, ‘kimse yok’ diye sigara içtiğini söylese de 900 lira cezadan kurtulamadı.

Maske takmamaktan da uyarı aldı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki 2 kişiye de kısıtlamaya uymadıkları için 3 bin 150’şer lira ceza kesildi.

Ekipler, saat 05.00’a kadar denetimlerini sürdürdü.