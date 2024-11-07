Kırıkkale'de rüşvetle sağlık raporu düzenleyen şebeke çökertildi

İHA

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yaklaşık 300 kişiye rüşvet karşılığında sağlık raporu düzenlenmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

18 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Valilik koordinesinde yapılan incelemelerin ardından tespit edilen 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kırıkkale, Ankara ve İstanbul'da belirlenen adreslere, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 18 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrollerinden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemede hakim karşısına çıkarılan doktor Y.B. (41), doktor M.H.A. (49), memurlardan G.C. (40), S.B. (38), emekli memur O.C. (51), teknisyen O.A. (55), işçi B.G. (32) ve özel firma çalışanı M.G., "rüşvet almak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Doktor O.S., memur U.D., memur M.A., memur S.K., emekli memurlar U.T. ve E.Y., öğretmen F.G.A., ev hanımı S.D., güvenlik görevlileri H.M. ve F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, firari doktor E.B.'nin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.