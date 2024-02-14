Kırıkkale'de silahlı soygun! Kuyumcu kuryesini darbedip 250 gram altını çaldılar Kırıkkale'de eli silahlı üç gaspçı, takibe aldıkları kuyumcu kuryesini cadde üzerinde darbettikten sonra yaklaşık 250 gram altının olduğu çantayı çalarak otomobiliyle kayıplara karıştı.

İHA

Kırıkkale'de silahlı soyguncular yürekleri ağza geldi..

Hüseyin Kahya Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, isimleri öğrenilemeyen silahlı 3 şahıs, çantasında altın dolu kuyumcu kuryesi M.A.'yı takibe aldı.

500 bin liralık altını çalıp kaçtılar

Cadde üzerinde kuryeyi darbederek, yaklaşık 500 bin lira değerindeki 250 gram altının olduğu çantayı gasbeden şahıslar, tabanca ile havaya iki el ateş açarak otomobiliyle kayıplara karıştı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından durumun polise bildirilmesi üzere olayın yaşandığı alanda tahkikat yapıldı.

Polis, kaçan şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

"Bir anda saldırıya uğradım"

Kuyumcu kuryesi M.A., bir anda saldırıya uğradığını söyledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)