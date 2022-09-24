Petrol
86.65
-4.21%
Euro
17.8436
-1.10%
Dolar
18.414
0.52%
Altın
973.28
-1.08%
Borsa
3282
-0.41%
Bitcoin
353.314
0.54%
BTXN Coin
8.15
1.11%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C
    Kırıkkale’de ucuz İPhone izdihamı

    Kırıkkale’de ucuz İPhone izdihamı

    Bir mağazanın ev eşyalarında ve İPhone marka telefonda fiyat indirimi yaptığını duyanlar, izdiham oluşturdu. Geceden beri mağaza önünde bekleyenler kapılar açıldığında birbirleriyle yarıştı.
    • 24.09.2022 - 13:19
    • Güncelleme : 24.09.2022 - 13:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Apple yeni model telefonunu Türkiye’de görücüye çıkardı, mağazaların önünde kuyruklar oluştu...

    30 bin 999 TL ile 57 bin 200 TL arasında değişen fiyatlardan telefon almak isteyenler adeta birbirleriyle savaştı.

    Kapı açılır açılmaz saldırdılar

    Bugün de İPhone'un eski modellerine indirim uygulayan bir mağazadan inanılmaz görüntüler geldi...

    Kırıkkale'de ev ürünleri satışı yapan bir mağaza, kuruluşunun 10'uncu yıl dönümüne özel ev eşyalarında ve İPhone marka telefonda indirim yaptı.

    İndirimli ürün almak isteyen vatandaşlar, gece saatlerinden itibaren mağazanın önüne toplandı.

    Bazıları ezilme tehlikesi geçirdi

    Kepenklerin açılmasıyla birlikte içeriye girmeye çalışan vatandaşlar, büyük izdiham oluşturdu.

    Bazı vatandaşlar ise ezilme tehlikesi geçirdi.

    İndirimi duyanlar akın etti: Vatandaşın cep telefonu izdihamı VİDEO

    İPhone almak için birbirlerini ittiler

    İHA'nın haberine göre indirimli ürünlerden almak isteyenler adeta birbirleriyle yarıştı.

    Özel indirimde satışa sunulan İPhone marka telefonu alabilmek için sıraya giren vatandaşlar arasında da itiş kakış yaşandı.

    Kırıkkale’de ucuz İPhone izdihamı #1

    “20 bin 100 liraya satın aldım”

    Saat 02.00'den itibaren mağazanın önünde beklediğini belirten Kenan Ürün, “Soğukta bekledik. Yatağımızı battaniyemizi aldık, geldik. Gece saat 02.00'den beri buradaydık. Sabaha kadar bekledik. Saat 11.00'e kadar kapının girişinden ayrılmadık. Allah'ın izniyle hakkımızı da aldık. Hayalimizdi, denk gelmiş oldu. Biriktirdiğimiz parayla aldık. 20 bin 100 liraya satın aldım. Fiyatı yüksekti, buradan daha ucuza almış olduk.” diye konuştu.

    Kırıkkale’de ucuz İPhone izdihamı #2

    Gece beklemeye başladı, hiçbir şey alamadı

    Saatlerce mağaza önünde beklediğini ifade eden Berkay Akat (18) ise, “Geceden beri bekliyorum. Hiçbir şey alamadım. İPhone 11 alanlar varsa buradan sesleniyorum. 2 bin TL üstünü vereyim, bana satın. Anında nakit ödeyeceğim.” dedi.

    Kırıkkale’de ucuz İPhone izdihamı #3

    Kırıkkale’de ucuz İPhone izdihamı #4

    Kırıkkale’de ucuz İPhone izdihamı #5

    Kırıkkale’de ucuz İPhone izdihamı #6

    Kırıkkale’de ucuz İPhone izdihamı #7

    İstanbul'daki Apple mağazalarının önünde İPhone kuyruğu

    Kırıkkale’de ucuz İPhone izdihamı #8


    Kayseri'de Osmanlı eseri tarihi çeşmeye büyük zarar
    Yaşam

    Kayseri'de Osmanlı eseri tarihi çeşmeye büyük zarar

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    ABD olağan dışı ekonomik aksaklıklar yaşıyor
    Ekonomi

    ABD olağan dışı ekonomik aksaklıklar yaşıyor

    Görüş Bildir