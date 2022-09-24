Kırıkkale’de ucuz İPhone izdihamı

Bir mağazanın ev eşyalarında ve İPhone marka telefonda fiyat indirimi yaptığını duyanlar, izdiham oluşturdu. Geceden beri mağaza önünde bekleyenler kapılar açıldığında birbirleriyle yarıştı.

Apple yeni model telefonunu Türkiye’de görücüye çıkardı, mağazaların önünde kuyruklar oluştu...

30 bin 999 TL ile 57 bin 200 TL arasında değişen fiyatlardan telefon almak isteyenler adeta birbirleriyle savaştı.

Kapı açılır açılmaz saldırdılar

Bugün de İPhone'un eski modellerine indirim uygulayan bir mağazadan inanılmaz görüntüler geldi...

Kırıkkale'de ev ürünleri satışı yapan bir mağaza, kuruluşunun 10'uncu yıl dönümüne özel ev eşyalarında ve İPhone marka telefonda indirim yaptı.

İndirimli ürün almak isteyen vatandaşlar, gece saatlerinden itibaren mağazanın önüne toplandı.

Bazıları ezilme tehlikesi geçirdi

Kepenklerin açılmasıyla birlikte içeriye girmeye çalışan vatandaşlar, büyük izdiham oluşturdu.

Bazı vatandaşlar ise ezilme tehlikesi geçirdi.

İndirimi duyanlar akın etti: Vatandaşın cep telefonu izdihamı VİDEO

İPhone almak için birbirlerini ittiler

İHA'nın haberine göre indirimli ürünlerden almak isteyenler adeta birbirleriyle yarıştı.

Özel indirimde satışa sunulan İPhone marka telefonu alabilmek için sıraya giren vatandaşlar arasında da itiş kakış yaşandı.

“20 bin 100 liraya satın aldım”

Saat 02.00'den itibaren mağazanın önünde beklediğini belirten Kenan Ürün, “Soğukta bekledik. Yatağımızı battaniyemizi aldık, geldik. Gece saat 02.00'den beri buradaydık. Sabaha kadar bekledik. Saat 11.00'e kadar kapının girişinden ayrılmadık. Allah'ın izniyle hakkımızı da aldık. Hayalimizdi, denk gelmiş oldu. Biriktirdiğimiz parayla aldık. 20 bin 100 liraya satın aldım. Fiyatı yüksekti, buradan daha ucuza almış olduk.” diye konuştu.

Gece beklemeye başladı, hiçbir şey alamadı

Saatlerce mağaza önünde beklediğini ifade eden Berkay Akat (18) ise, “Geceden beri bekliyorum. Hiçbir şey alamadım. İPhone 11 alanlar varsa buradan sesleniyorum. 2 bin TL üstünü vereyim, bana satın. Anında nakit ödeyeceğim.” dedi.

İstanbul'daki Apple mağazalarının önünde İPhone kuyruğu