Kırıkkale'de vatandaşlar, şehitler için Türk bayrağı astı Yahşihan ilçesinde belediye tarafından hoparlörlerden yapılan duyuruyla şehitler için başlatılan kampanyaya destek veren vatandaşlar, evlerinin balkonuna Türk bayrağı astı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Yahşihan Belediyesi, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan kahraman askerlerimizi anmak ve milli birlik duygularını pekiştirmek amacıyla özel bir kampanya başlattı.

Bu anlamlı kampanyanın duyurusu, Yahşihan Belediyesi tarafından kullanılan hoparlörler, etkili sosyal medya platformları ve mobil iletişim araçları üzerinden gerçekleştirildi. Şehitlerimizi onurlandırmak ve milletimizin göğsündeki vatan sevgisini bir kez daha haykırmak için başlatılan bu kampanya, halkımız arasında büyük bir destek ve duyarlılıkla karşılandı.

Vatandaşlarımız, gönülden destek vererek evlerinin balkonlarına Türk bayrakları asarak bu milli duyguya katkıda bulundular. Birlik ve beraberlik ruhunu canlı tutan bu güzel hareket, şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak adına bir adım daha atılmış olduğunu gösteriyor.

"Türk bayrağımızı evlerinize asmanızı rica ediyoruz"

İlçenin birçok noktasındaki hoparlörlerden yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

Kutlu vatanımızın müdafaası için bölücü terör örgütüyle girdikleri çatışmada şehadete eren aziz şehitlerimize saygı ve minnet ifadesi olması adına belediyemiz tarafından daha önceden dağıtılan Türk bayrağımızı evlerinize asmanızı rica ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet milletimize başsağlığı diliyoruz.

"Her bir bayrak, bir vatan evladıdır"

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede evlerin balkonlarına Türk bayrağı asılması için kampanya başlattıklarını belirtti.

Irak'ın kuzeyinde yaşanan olayların tüm Türkiye'yi üzdüğünü ifade eden Türkyılmaz, şunları söyledi:

Şehitler diyarı Kırıkkale, Kırıkkale’nin en büyük ilçesi Yahşihan. 2 aydır yaklaşık bu Kuzey Irak’ta yaşanan olaylar tüm Türkiye’yi üzdüğü gibi ilçemizi de şahsımı da çok üzdü. İlçemizde bugün kampanya başlattık. Hem SMS olarak hem de sosyal medyadan hem de belediye hoparlörlerin ilan vererek tüm ilçemize şehitlerimizin adına Türk bayrağı asmak istedik. Yaklaşık 7 bin 500 hanemizde bayrak asıldı. Her bir bayrak, bir vatan evladıdır. Ben buradan ilçe halkımıza teşekkür ediyorum bu kampanyaya destek verdikleri için.

"Kırıkkale’den bir Fatiha, bir bayrak bir fidan olarak dua ediyoruz"

Türkyılmaz,

Tüm şehitlerimize Allah’tan gani gani rahmet diliyorum. ‘Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber, sana avucunu açmış duruyor peygamber.’ Diyor vatan şairi. Bizler başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimizi rahmetle anıyor, Kırıkkale’den bir Fatiha, bir bayrak bir fidan olarak dua ediyoruz.

diye konuştu.

"Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum"

İlçede ikamet eden Özge İpek,

İlçemizde Yahşihan Belediyesi tarafından evlerimize Türk bayraklarının asılması için anonslar geçildi. Bizde bu anonslara istinaden Türk bayrağımızı balkonlarımıza asıyoruz. Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

ifadesini kullandı.

"Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun"

İlanı belediyeden duyduğunu anlatan Abdullah Başnak (13),

Evlerin balkonuna bayrak asılacağını belediyeden duydum. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Bende evimizdeki Türk bayrağını evimize astım.

ifadesini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)