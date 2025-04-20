Kırklareli süs havuzunda elektriğe kapıldılar: 1'i çocuk 4 yaralı

İHA
Kırklareli Yayla Mahallesi'nde bulunan Mehmet Akyürek Yayla Parkı'nda 5 yaşındaki bir çocuk havuza düştü.
Çocuğu kurtarmak isteyen 3 kişi de havuza atladı.
YARALI 4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Henüz belirlenemeyen nedenle 1'i çocuk 4 kişinin elektrik akımına kapıldığı olayda, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan 1’i çocuk 4 kişiyi ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
Yaralıların durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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