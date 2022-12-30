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    Kırklareli'nde kaza: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

    Kırklareli’nde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
    • 30.12.2022 - 01:39
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    Kırklareli'nde kaza: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

    Kırklareli'nde, Serkan E. idaresindeki 39 SZ 027 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kavaklı beldesi yakınlarında yoldan çıkarak ağaca çarptı.

    4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

    İHA'nın haberine göre, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri araçta sıkışan 4 yaşındaki T.E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

    Ekipler kazada yaralanan sürücü ve otomobilde bulunan Reyhan E. yapılan ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    4 yaşındaki T.E.'nin cenazesi Cumhuriyet savcının incelemesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

    Kırklareli nde kaza: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti #1

    Kırklareli nde kaza: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti #2

    Kırklareli nde kaza: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti #3


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