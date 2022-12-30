Kırklareli'nde kaza: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kırklareli’nde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kırklareli'nde, Serkan E. idaresindeki 39 SZ 027 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kavaklı beldesi yakınlarında yoldan çıkarak ağaca çarptı.

4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

İHA'nın haberine göre, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri araçta sıkışan 4 yaşındaki T.E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekipler kazada yaralanan sürücü ve otomobilde bulunan Reyhan E. yapılan ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

4 yaşındaki T.E.'nin cenazesi Cumhuriyet savcının incelemesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.



