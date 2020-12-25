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    Kırklareli'ne korona testi yapılmadan girilemeyecek

    Kırklareli Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kente giriş yapmak isteyen vatandaşlara koronavirüs testi uygulanması yönünde karar aldı.
    • İHA
    • 25.12.2020 - 13:09
    • Güncelleme : 25.12.2020 - 13:18
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    Kırklareli'ne korona testi yapılmadan girilemeyecek

    Geçtiğimiz aylarda yoğun vaka artışının yaşandığı ve kısıtlamalarla birlikte vaka sayılarında düşüş gözlenen Kırklareli’de, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, virüsle mücadele kapsamında önemli bir karar aldı.

    Açıklanan karar kapsamında kente giriş yapmak isteyen kişilere, koronavirüsle mücadele kapsamında Kovid-19 tarama testi yapılmasına karar verildi.

    MESLEK KOLLARINA DA TEST YAPILACAK

    İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu sadece şehre girmek isteyen kişilere değil, başta Vefa Sosyal Destek Grupları olmak üzere çeşitli meslek kollarına da virüs testi yapılması kararı aldı.

    Karar kapsamında Kırklareli’de faaliyet gösteren berberler, kuaförler, güzellik ve bakım merkezi çalışanları, kuryeleri dahil kargo firması çalışanları, paket servis hizmeti vermekte olan iş yerlerinin kuryeler dahil tüm çalışanları, taksi şoförleri, şehir içi otobüslerin ve işçi servislerinin şoförleri ile Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri de korona virüs tarama testine tabi tutulacak.

    Kırklareli ne korona testi yapılmadan girilemeyecek #1

    APARTMAN TOPLANTILARI ERTELENDİ

    Öte yandan alınan bir diğer karar da apartman ve site sakinlerini ilgilendirdi. Bu kapsamda Kırklareli genelinde site ve apartman genel kurul toplantıları, şubat ayı sonuna kadar ertelendi.

    Kırklareli ne korona testi yapılmadan girilemeyecek #2

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