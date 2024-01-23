Kırşehir'de banka sırası geciken müşteri asılsız bomba ihbarında bulundu Kırşehir'de gittiği banka şubesinde sırası gecikince asılsız bomba ihbarında bulunan A.G., gözaltına alındı.

DHA

Sıra dışı olayın adresi Kırşehir..

Bir müşteri, sırası gecikince bankadan intikamını asılsız bomba ihbarıyla aldı.

Saat 16.00 sıralarında Atatürk Caddesi'nde bir bankanın şubesinde meydana gelen olayda A.G., bankaya gelip işlem için gişeden sıra aldı.

Sırası gecikince banka görevlileriyle tartışan A.G., 'Siz görürsünüz' diyerek tehditler savurdu ve sonra da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, adresini verdiği bankada bomba olduğuna dair ihbarında bulundu.

Bankaya bomba imha ve polis ekipleri geldi

İhbarla olay yerine bomba imha ve polis ekipleri sevk edildi. Banka şubesinde arama yapan ekipler, herhangi bir şüpheli pakete rastlamadı. Bankada bekleyen ve şüpheli hareketler sergileyen bir kişinin telefonundaki arama kayıtlarını inceleyen ekipler, ihbarda bulunanın A.G. olduğunu belirledi.

Gözaltna alındı: "Sinirlendim o an aklıma böyle bir fikir geldi"

Gözaltına alınıp emniyete götürülen A.G., verdiği ifadede şunları söyledi:

Ben bankaya işlemimi halletmek için gittim. Epey bekledikten sonra sıra bir türlü bana gelmedi. Ben de sinirlendim ve bir an aklıma böyle bir fikir geldi. Polis ekiplerini arayarak bomba ihbarında bulundum.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)